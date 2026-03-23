Theaterkritik Eine Niere spenden? Gute Frage!
Das Vierpersonenstück „Auf Herz und Niere“ bearbeitet in der Komödie im Marquardt ein ernstes Thema komödiantisch. So entsteht eine Wechselspiel zwischen Argumenten und Pointen.
Das Vierpersonenstück „Auf Herz und Niere“ bearbeitet in der Komödie im Marquardt ein ernstes Thema komödiantisch. So entsteht eine Wechselspiel zwischen Argumenten und Pointen.
Manche Menschen sind halt schon auf den ersten Blick eher unsympathisch. Der Architekt Arnold, Herr über zwanzig Mitarbeiter (oder demnächst dreißig, wie er ankündigt) betritt raumgreifend-selbstbewusst sein Ästhetenmilieu-Wohnzimmer und verkündet seiner Gattin Kathrin, er sei „verknallt in dieses Ding“. Er meint das transparente Kunststoffmodell eines 132 Meter hohen Turms, das sein Büro plant. Etwas albern ist an dem Stück „Auf Herz und Niere“, das jetzt in der Komödie im Marquardt in Stuttgart zu sehen ist, dass das schicke Türmchen als Beispielobjekt für die angeblichen Phallusfantasien von Baumeistern herhalten muss.