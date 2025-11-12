Theaterpreis für Brigitte Dethier Kinder müssen sich auch mal gruseln dürfen
Brigitte Dethier ist eine der besten Regisseurinnen im Kinder- und Jugendtheater. Sie will den Nachwuchs nicht schonen. Nun wird sie mit dem Deutschen Theaterpreis geehrt.
Wer in vergangenen Jahren häufiger als Zuschauer im Jungen Ensemble Stuttgart (Jes) war, den wunderte die offizielle Pressemitteilung des Deutschen Bühnenvereins Anfang Oktober gar nicht. Brigitte Dethier dagegen ging es anders, als sie an einem Jurorentreffen für den alljährlich vergebenen Deutschen Theaterpreis namens „Der Faust“ teilnahm. Sie selbst war Teil der Findungskommission für die Sparten „Regie“ und „Darstellende Kunst“. Aber als sie las, wer im Rennen ist für den Preis für sein Lebenswerk, fiel sie aus allen Wolken: Ihr Namen war gleich zweimal genannt.