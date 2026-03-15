Theaterpremiere in Stuttgart Wie spannend ist „Der Hexer“ am Alten Schauspielhaus?
Mit der Premiere des Edgar-Wallace-Klassikers „Der Hexer“ starten im Alten Schauspielhaus die 17. Stuttgarter Kriminächte. Aber ist das auch spannend?
Mit der Premiere des Edgar-Wallace-Klassikers „Der Hexer“ starten im Alten Schauspielhaus die 17. Stuttgarter Kriminächte. Aber ist das auch spannend?
Krimispaß im Alten Schauspielhaus – eigentlich bräuchte es nur vier Wörter für diese Kritik; das Wesentliche wäre damit auf den Punkt gebracht.