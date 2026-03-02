Theatertherapeutin Katrin Röhlig bietet zusammen mit der Krebsberatung Stuttgart ab März ein Projekt namens „Heldinnenreise“ an – für Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind.

Jede Brustkrebserfahrung erzählt eine eigene Heldinnengeschichte, davon ist die Theatertherapeutin Katrin Röhlig aus Göppingen überzeugt. Eine Krebsdiagnose zieht vielen den Boden unter den Füßen weg. Der Krebs prägt sie – die langwierige Behandlung, aber auch die tiefen Ängste, die mit der Krankheit einhergehen. Und nach einer langwierigen Krebstherapie ist für viele Betroffene das Leben nicht mehr wie vorher, es fehlt ihnen die Unbedarftheit. Viele Frauen berichteten auch, dass sie sich nach einer Krebstherapie unsicher und orientierungslos fühlen, sagt Röhlig. Die Krankheit habe ihr Leben auf den Kopf gestellt.

Ein Theaterprojekt für Frauen mit Brustkrebs Doch aus den immensen Herausforderungen und der Wandlung, die man durchlaufe, kann man vielleicht auch neue Stärke gewinnen. Für ihre Doktorarbeit hat Röhlig deshalb eine theatertherapeutische „Heldinnenreise“ konzipiert, um Frauen mit Brustkrebs eine kreative Methode an die Hand zu geben, zur Verarbeitung des Erlebten. „Und auch neue Kraft zu sammeln und die eigene Lebensfreude wiederzuentdecken“, sagt Röhlig.

Das bundesweite Netzwerk Zentrum für Künstlerische Therapien (ZFKT) hat dazu – initiiert von der Stiftung Universitätsmedizin Essen und in Kooperation mit der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Essen – eine wissenschaftliche Studie zur Wirksamkeit von Theatertherapie bei Patientinnen mit Brustkrebs durchgeführt. „Dabei durften die Betroffenen kreativ werden und ihre Geschichte neu erzählen – und in einem geschützten Raum erleben, dass sie nicht allein sind“, so Röhlig.

Ab 20. März startet sie die Heldinnenreise nun auch in Stuttgart – in Kooperation mit der Krebsberatungsstelle Stuttgart. Auch bei dieser sechswöchigen theatertherapeutischen Gruppenintervention möchte Röhlig Frauen mit aktueller oder vergangener Brustkrebserfahrung im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie begleiten und ihre persönliche Geschichte sichtbar machen. „Wir haben in Essen bereits sehr ermutigende Ergebnisse erzielt, was das Wohlbefinden und die Resilienz der Teilnehmerinnen angeht“, sagt Projektleiterin Röhlig.

Ihr Fazit: „Es ist unglaublich bereichernd zu sehen, wie Frauen durch kreative Impulse und die gemeinsame Entwicklung ihrer persönlichen Heldinnenreisen neue Stärke schöpfen können.“ Sie betont auch, es gehe nicht darum, perfekte Schauspielerinnen zu sein, sondern „die eigene Geschichte neu zu rahmen.“

Die erste Studie über die Heldinnenreise zeigt positive Ergebnisse

Das Projekt basiert auf der Methode der „Heldinnenreise“ und umfasst sechs Einheiten von jeweils 90 Minuten. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung eigener narrativer Wege innerhalb der Gruppe, nicht das Einstudieren klassischer Theaterstücke oder die Erstellung großer Endprodukte. Vorerfahrungen seien dafür nicht notwendig, sagt Röhlig. Auch sei es keine klassische Psychotherapie.

Die Krebsberatungsstelle Stuttgart begrüßt die Erweiterung des Angebots. „Wir sind immer auf der Suche nach vielfältigen und ganzheitlichen Ansätzen, um unsere Ratsuchenden zu unterstützen“, erklärt Kim Laura Haizmann-Doege, Psychologin bei der Krebsberatungsstelle Stuttgart. „Die ‚Heldinnenreise’ ist eine wunderbare Ergänzung zu unseren bestehenden Angeboten wie Kunst- oder Tanztherapie.“ Sie hoffe, die Intervention biete Frauen in jeder Phase ihrer Erkrankung eine neue Möglichkeit zur Selbstreflexion und Stärkung.

Teilnahmebedingungen für die Heldinnenreise

Anmeldung

Frauen mit und nach einer Brustkrebserkrankung, die ihre emotionalen Ressourcen stärken, kreative Ausdruckswege kennenlernen und in einer unterstützenden Gruppe neue Kraft finden möchten, können sich bei Katrin Röhlig per E-Mail an katrin.roehlig@stud.uni-due.de wenden.

Ablauf

Es sind sechs Gruppentermine à 90 Minuten am

Forschung

Das Angebot ist Teil einer wissenschaftlichen Studie. Vor und nach der Gruppenintervention werden die Teilnehmerinnen gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen – natürlich komplett anonym. (nay)