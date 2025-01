Auto stürzt in Wasserbecken – Mann schwer verletzt

Zwei Autos berühren sich beim Überholen. Ein Wagen durchbricht die Betonleitplanke sowie einen Zaun.

red/dpa 14.01.2025 - 12:55 Uhr

Ein Autofahrer aus Brandenburg ist mit seinem Wagen in Unterfranken in ein Wasserbecken gestürzt, konnte sich aber selbst befreien und ans Ufer schwimmen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Montag auf der Autobahn 3 bei Theilheim im Landkreis Würzburg.