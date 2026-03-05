Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden widmet sich in einer neuen Ausstellung dem Megathema «mental health», also psychischen Problemen. Wie macht es das?
05.03.2026 - 13:00 Uhr
Dresden - Es geht um mehr als ein gebrochenes Herz oder darum, die Nase mal voll zu haben: Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden widmet sich in einer neuen Ausstellung psychischen Problemen. Die Schau "Wie geht's?" soll Gäste für Erkrankungen sensibilisieren, die bei vielen nicht offen zutage treten, aber immer mehr um sich greifen. Die Ausstellung wird am Samstag (7.3.) eröffnet und dauert bis zum 4. April 2027.