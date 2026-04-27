Am 3. Mai ist Tag der Pressefreiheit. Ein Grund zum Feiern – und zum Nachdenken: Was passiert, wenn wir nicht mehr lesen, sondern die Welt nur im Vorbeiwischen streifen?
27.04.2026 - 11:02 Uhr
Wir leben in einer Zeit, in der wir alles vermessen können. Schritte, Schlaf, Sauerstoffsättigung – vieles, was früher Gefühlssache war, lässt sich heute in Zahlen fassen. Das kann hilfreich sein, manchmal sogar beruhigend. Und doch bleibt ein Rest, der sich jeder Statistik entzieht: die Leichtigkeit eines zufriedenen Moments, eine Nacht mit Freunden, die jede Schlaf-Statistik ruiniert und uns dennoch glücklich macht.