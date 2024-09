Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart-Mitte

In der Nacht zum Sonntag ist ein 21-Jähriger in Stuttgart-Mitte geschlagen und beraubt worden. Der mutmaßliche Täter entwendete das Handy des Mannes und flüchtete. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nina Scheffel 02.09.2024 - 11:33 Uhr

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag, 1. September, an der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart-Mitte das Handy eines 21 Jahre alten Mannes geraubt.