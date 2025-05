Therapie in Stuttgart: Wie Blutegel bei abgetrennten Fingern helfen können

Schon in der Antike wurden Blutegel zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Im Marienhospital in Stuttgart helfen die Ringelwürmer Ärzten, die Körperteile wieder annähen müssen.

Andrea (Name geändert) staunte nicht schlecht, als der leitende Oberarzt Mathias Ndhlovu-Korn des Marienhospitals ihm vorschlug, eine Blutegel-Therapie zu beginnen. Erst wenige Stunden zuvor hatte der 18-jährige angehende Verfahrensmechaniker einen Arbeitsunfall: Eine Stahlplatte trennte fast die komplette Kuppe des linken Daumens ab. Nun musste diese von Spezialisten angenäht werden. Dazu ist Andrea aus Pforzheim in die Klinik für Hand-, Mikro- und rekonstruktiver Brustchirurgie des Marienhospitals eingeflogen worden. Doch es zeigte sich schnell: In Folge der komplexen Operation kam es zu einem Blutstau in dem verletzten Finger.