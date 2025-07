Therapiezentrum in Remseck

Ebru Mucip strahlt. Die junge Frau sitzt in einem Besprechungszimmer in Remseck am Neckar und erzählt von ihrem sechsjährigen Sohn. Der kleine Mehmet Alp ist Autist. Die richtige Therapie für ihn zu finden, hat Mucip Jahre gekostet.