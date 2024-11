Alfred Hitchock hat als Regisseur Filmgeschichte geschrieben. Ohne seine Ehefrau Alma Reville wäre ihm dies kaum gelungen. Der Autor Thilo Wydra würdigt dieses einzigartige Paar nun in einer Biografie.

Lukas Jenkner 11.11.2024 - 16:06 Uhr

Ein Foto in der reich bebilderten und schön gestalteten Biografie „Eine Liebe fürs Leben – Alma und Alfred Hitchcock“ sagt mehr als tausend Worte. Es zeigt eine blaue Plakette an dem Haus in der Londoner Cromwell Road, in der das junge Paar Alma und Alfred Hitchcock seine erste gemeinsame Wohnung hatte. Erwähnt wird auf der Plakette indes nur der Regisseur, der dort gelebt hat. Dabei hätte seine Ehefrau Alma es mindestens genauso verdient, genannt zu werden. Was viele heute nicht mehr wissen: In der mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Karriere von Alfred Hitchcock war seine Ehefrau stetige Kollegin, Partnerin und Beraterin, die einen wesentlichen Einfluss auf des Werk eines der berühmtesten Regisseure der Filmgeschichte hatte.