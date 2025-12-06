Am Morgen vor seiner letzten großen Show meldet sich der an Krebs erkrankte Entertainer Thomas Gottschalk zu Wort. Diese Botschaft richtet er an seine Fans.

Mit einer Videobotschaft hat sich Moderator Thomas Gottschalk an seine Fans gewandt. „Macht euch um mich bitte keine Sorgen“, sagte der 75-Jährige in dem auf Instagram veröffentlichten Video. „Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.“ Am vergangenen Sonntag hatte der Entertainer bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein.

In dem Videogruß am Morgen vor seinem Abschied in der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bei RTL (20.15 Uhr) sagte er weiter: „Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ich bin auf jeden Fall dabei.“

Und dann schickte er noch hinterher: „In diesem Sinne wünsche ich wünsche euch Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.“

Zusammen mit Gottschalk ziehen sich auch dessen Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger nach sieben Jahren aus der Spielshow des Privatsenders zurück.