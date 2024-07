Er kehrte nach einer schweren Erkrankung nochmals in den thüringer Landtag zurück - nun hat Thomas Hartung den Kampf um seine Gesundheit verloren.

red/dpa 30.07.2024 - 17:09 Uhr

Der SPD-Politiker, Arzt und Landtagsabgeordnete Thomas Hartung ist mit 53 Jahren nach einer schweren Erkrankung gestorben. Der Bildungs- und Kulturpolitiker der SPD-Landtagsfraktion war nach seiner Erkrankung im Frühsommer in den Landtag zurückgekehrt und hatte sich in einer der letzten Plenartagungen vor der Landtagswahl noch an Abstimmungen unter anderem zur Verbesserung der Kindergarten-Betreuung beteiligt.