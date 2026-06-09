Thorsten Severt aus Sipplingen Der Edelschrauber vom Bodensee
Vom Formel-1-Renner bis zum Vorkriegswagen der Marke BRN: Thorsten Severt bringt am Bodensee Oldtimer wieder zum Laufen.
Vom Formel-1-Renner bis zum Vorkriegswagen der Marke BRN: Thorsten Severt bringt am Bodensee Oldtimer wieder zum Laufen.
Der alte Karren wirkt auf den ersten Blick wie eine eingedrückte Badewanne. An den Seiten sind vier Räder ohne Kotflügel befestigt, dahinter klebt ein überdimensioniert wirkender Motor mit acht blitzenden Zylinderköpfen. Flach steht der ehemalige Rennwagen der britischen Firma Cooper in der Werkstatt. Neben den anderen Fahrzeugen – ein grasgrüner Trabant, ein Käfer-Cabrio – wirkt er verloren. Wie ein Marathonläufer, der sich in eine Gruppe von Spaziergängern verirrt hat. Alle diese Oldtimer warten geduldig in der Werkstatt von Thorsten Severt. Der Mann hat sich auf das Reparieren alter Autos spezialisiert. Der Blick auf die automobilen Senioren zeigt: Das Geschäft mit der Technik des 20. Jahrhunderts läuft, quasi wie geschmiert.