Thorsten Severt aus Sipplingen: Der Edelschrauber vom Bodensee

Der alte Karren wirkt auf den ersten Blick wie eine eingedrückte Badewanne. An den Seiten sind vier Räder ohne Kotflügel befestigt, dahinter klebt ein überdimensioniert wirkender Motor mit acht blitzenden Zylinderköpfen. Flach steht der ehemalige Rennwagen der britischen Firma Cooper in der Werkstatt. Neben den anderen Fahrzeugen – ein grasgrüner Trabant, ein Käfer-Cabrio – wirkt er verloren. Wie ein Marathonläufer, der sich in eine Gruppe von Spaziergängern verirrt hat. Alle diese Oldtimer warten geduldig in der Werkstatt von Thorsten Severt. Der Mann hat sich auf das Reparieren alter Autos spezialisiert. Der Blick auf die automobilen Senioren zeigt: Das Geschäft mit der Technik des 20. Jahrhunderts läuft, quasi wie geschmiert.

Wenn Severt und sein Sohn Luca durch die Fenster schauen, sehen sie auf den Bodensee. Werkstatt und Halle stehen werbewirksam an der Hauptstraße von Sipplingen. Doch kommen die beiden kaum zum Rausschauen und Seeschwärmen. Die Familienfirma Historic Car ist mit Arbeit eingedeckt. „Wir sind für ein ganzes Jahr ausgebucht“, sagt Severt beim Rundgang durch den kleinen Betrieb. Die volle Werkstatt ist sein Wartezimmer. Vom Formel-1-Renner bis zum Vorkriegswagen der Marke BRN: Die Exemplare einer rein analogen Technik stehen Rad an Rad. Die Arbeit geht nicht aus, und mühsam ist sie dazu. Die Ersatzteile bekommt man nicht im Supermarkt um die Ecke. Manches Teil fertigt Severt selbst an seiner Werkbank.

Der Klang des Besonderen und Rassigen

Der 47-Jährige stammt aus Bocholt im Münsterland. Er wurde bei Skoda zum Automechaniker ausgebildet. Vor sieben Jahren zog er an das große Gewässer, das die Schwaben ihren Lago nennen. In Sipplingen mietete er eine leer stehende Werkstatt. Wo früher Volkswagen vom Typ Passat oder Golf auf Vordermann gebracht wurden, päppelt er jetzt altes und hochwertiges Eisen, häufig von Marken, die längst Geschichte sind, einst aber den Klang des Besonderen und Rassigen genossen. Es gibt Autofreunde, denen bei Namen wie Borgward, Messerschmitt oder Horch ganz anders wird.

Als Severt die Gewerbefläche übernahm, musste er am Inventar nicht viel ändern. Fürs Reparieren kommt er ohne Computer aus. Er schraubt und dreht als Mechaniker im klassischen Sinne, nicht als Mechatroniker. Die Fehlerdiagnose stellt er mit Bauchgefühl, nach dem Ohr und mit geschultem Auge. Ein Edelschrauber. Seine Kunden huldigen der Ära, als Kraftwagen mit Verbrennermotoren rauchen durften und sich niemand Gedanken über Alternativen machte.

Der Cooper mit Formel-1-Vergangenheit ist einer der Patienten. Das gute Stück kann nur auf Rennstrecken gefahren werden, da es keine Straßenzulassung besitzt. Die freche Flunder besitzt nicht einmal einen Blinker. „Der Unterhalt ist irre teuer“ bemerkt Severt. Nicht der Preis des pensionierten Rennwagens sei das Problem (etwa eine viertel Million Euro), sondern die verpflichtenden Checks, die alle zwei Jahre fällig sind.

Das ist gut für den Betrieb, in dem der sensible Renner so etwas wie ein Stammkunde ist. Die Eigentümer stecken kleine Vermögen in das Wägelchen, damit es konkurrenzfähig bleibt. Es wirkt wie eine Seifenkiste mit minimaler Sicherheit. Ein 600-Kilo-Leichtgewicht, das von 260 PS nach vorne gedrückt wird. Severt ist das Ding schon selbst gefahren. Man fragt sich, wie der kräftige Mann in ein Cockpit passt, das für einen Menschen mit Jockeyfigur geschnitten ist.

Oldtimer sind keine sichere Geldanlage mehr

Vater und Sohn verstehen sich als Spezialisten, die eine technische Historie immer wieder neu polieren. Sie profitieren von einem breiten Trend der vergangenen Jahrzehnte: Es ist die Freude an Retro-Technik und deren mechanischen Abläufen, die mit dem bloßen Auge erkennbar sind.

Die fahrbaren Untersätze stammen aus einer Zeit, als das Auto noch ein Vehikel der Freiheit war und noch nicht kritischen Fragen ausgesetzt. Dazu kommt: Viele Fans legen sich einen Boliden aus Vorkriegszeit oder 50er Jahren als Wertanlage zu. Jahrzehntelang kletterten die Preise vor allem von Raritäten. Damit ist nicht nur ein Opel Kadett Baujahr 1962 gemeint, sondern Kaliber wie der Mercedes 190 SL, 1958. Die Kalkulation mit der Wertsteigerung stimmte. Ein historisches Auto konnte auch als Aktien auf vier Rädern betrachtet werden.

Doch hier schüttet Thorsten Severt Wasser in den Wein. Die Rechnung mit der Wertanlage gehe nicht mehr auf, sagt er. „Das war einmal, bis vor etwa zwei Jahren galt das.“ Seitdem hat sich einiges verändert. Die wirtschaftlich deutlich schlechtere Lage treibt auch die Sammlerkreise ins Grübeln. Ein Oldtimer wird zwar vererbt, doch haben die Kinder an den automobilen Träumen ihrer Väter oft kaum Interesse. Sie stoßen den Blechschatz ab. So verfällt das Ansehen des Objekts, der Preis geht nach unten.

Als absolut „schweres Brot“ bezeichnet der Chef die Fahrzeuge der 50er bis 70er Jahre. Die stehen teils lange auf den Höfen herum , während der Lack stumpf wird – auch in Sipplingen: vom Alfa-Spider bis zur Jaguar-Limousine mit Speichenrädern. Fehlt nur noch Agatha Christie mit Hütchen.

Der Kultstatus der leichten Kiste

Und doch, aller Vernunft zum Trotz: Wer ein solches Vehikel in der Garage stehen hat, will es auch gepflegt wissen. Severt zeigt auf den grünen Trabi, der bockbeinig in der Werkstatt wartet. Von dem unverwüstlichen Ost-Gefährt sind noch genug Ersatzteile in den Lagern. Sie wurden nach dem Mauerfall vernünftigerweise bewahrt und werden nun Stück für Stück verbaut. Der Trabi legt an Sympathie sogar zu, beobachtet Severt. Aktuell seien viele Exemplare dieser Marke unterwegs. Das hat mit Ostalgie zu tun, aber auch mit dem Kultstatus der leichten Kiste.

Durch eine Seitentür kommt ein älterer Herr mit einem Paket in die Werkstatt. Er stellt sich als Helmut vor. Helmut Severt. „Er arbeitet bei uns als Paketbote mit“, sagt sein Sohn Thorsten. Wenn Ersatzteile angeliefert werden, bringt sie der Großvater vorbei und schaut sich bei der Gelegenheit in der Werkstatt um. Eigentlich sei er ja im Ruhestand, aber die kleine Firma hier ist letztlich doch ein Familienbetrieb. Da hilft er gerne mit.

Nachhaltigkeit und Luxus

Thorsten Severt hat es schon mit Angestellten versucht. Aber mit den „Externen“, wie er sie nennt, funktionierte es einfach nicht. Das Verhältnis von Freizeit und Maloche passte nicht. Er selbst steht elf bis zwölf Stunden bei oder unter den Autos, wenn sie gerade auf der Hebebühne schweben. Auf die Uhr schauen er und sein Sohn nicht. Die Oldtimer sind wie Kleinkinder: liebenswürdig und zuwendungsbedürftig. Wenn er wirklich vorwärtskommen will, reichen Achtstunden-Tage nicht. Er weist auf die vollgeparkte Werkstatt mit den vielen traurigen Autos, die nicht mehr fahren können.

Severt ist kein emotionaler Typ. Er spricht über sein Gewerbe, die Technik oder die Preise im Tonfall der ruhigen Expertise. Doch wenn man ihn nach seinen Motiven fragt, hat er nur eine Erklärung parat: Leidenschaft. Ohne seine jungenhafte Begeisterung würde er diesen Job nicht machen und eine Nachfrage bedienen, die sich aus Nachhaltigkeit und Luxus speist. Nachhaltig, weil altes Gerät nicht fortgeworfen wird. Luxus, weil die lange Laufzeit mit teuren Werkstattaufenthalten erkauft wird.

Schon als kleiner Junge baute er Modellautos zusammen. Erst mit starrem Fahrwerk, dann mit lenkbaren Rädern, die über eine Fernbedienung steuerbar waren. Thorsten nahm an einschlägigen Wettbewerben teil. Natürlich hat er auch das Stadium der Carrera-Bahn durchlaufen. Die Begeisterung ist geblieben. Sie wird inzwischen auch dadurch gestillt, dass ihn Kunden regelmäßig hinter das Steuer ihrer Spritfresser lassen. Er weiß um die Tücken und Tricks der Oldies. Wenig Komfort, schwere Lenkung und Bremsen, die schwächer ziehen als die Bremsen moderner Autos. „Du musst immer sehr vorausschauend fahren“, sagt er.

Eine unstillbare Freude an poliertem Chrom und heulenden Verbrennermotoren treibt auch seine Kunden um. Dort stellt er seine eigenen Beobachtungen an. Die Oldtimer-Szene ist deutlich männlich dominiert. Bei einigen Fahrern macht er den Drang nach Selbstdarstellung aus. Was ihm auch auffällt: Mancher Eigentümer eines gepflegten Classic Cars fährt mit einer deutlich jüngeren Frau auf dem Beifahrersitz vor. Es geht also zu wie in einem Teenagerfilm: Der Typ im dicken Auto hat die besseren Karten.

Privat bevorzugt Severt die neue, digitale Welt

In einer Halle nebenan stehen weitere Preziosen. Hier vermietet Severt Stellplätze an Menschen, die vor dem Haus keinen Platz haben – und haben wollen. Immer wieder lässt er Autos parken, mit denen der Eigentümer zuhause nicht gesehen werden will. Das Phänomen heimlichen Reichtums: Wer nicht vom Nachbar nach dem Porsche 911 Targa befragt werden möchte, stellt ihn in Sipplingen ab. Ein guter Standort für Ausflüge nach Vorarlberg und in die Schweiz. Severt versteht das ja. Diskretion ist sein Geschäft.

Wenn er abends den Schraubenschlüssel fallen lässt und die Werkstatt abschließt, setzt er sich in ein modernes Auto italienischer Bauart. Die Idee, selbst eine alte Karosse zu erwerben, hat ihn nie umgetrieben. Er genießt den Komfort und die leichte Bedienung eines aktuellen Fahrzeugs, das zudem Teil der digitalen Welt ist.