Der Regierungschef der Koalition aus CDU, BSW und SPD ist gewählt. Nun nennen die Parteien auch erste Ministernamen für die neue Landesregierung.

red/dpa 12.12.2024 - 15:17 Uhr

Thüringens neugewählter Ministerpräsident Mario Voigt will an diesem Freitag seine Kabinettsmitglieder ernennen - die ersten Namen werden von den Parteien der Brombeer-Koalition bereits genannt. Das wichtige Finanzressort soll die BSW-Partei- und Fraktionsvorsitzende Katja Wolf übernehmen, wie Parteichef Steffen Schütz auf Anfrage in Erfurt bestätigte.