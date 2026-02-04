Thüringen Höckes Misstrauensvotumwird zum Votum gegen Höcke
Der Versuch, den Thüringer Ministerpräsidenten zu stürzen, ist gescheitert – dessen Doktoraffäre aber noch nicht beendet, meint unser Autor Armin Käfer.
Die Machtergreifung von Björn Höcke, des Allerrechtesten in der AfD, ist erneut gescheitert. Das von ihm betriebene Misstrauensvotum gegen den christdemokratischen Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt wurde zu einem Misstrauensvotum gegen Höcke selbst.