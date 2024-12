Die neue Koalition in Thüringen ist auf Hilfe der Linken angewiesen. Der StZ-Autor Armin Käfer fragt, ob das gutgehen kann?

Armin Käfer 12.12.2024 - 13:24 Uhr

Am Ende wurde aus dem heiklen Akt eine schnelle Sache, der hinter den Kulissen allerdings diffizile Absprachen vorausgegangen waren: Nur 25 Minuten hat es am Donnerstag gedauert, um in Thüringen einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Zuletzt war das nie ohne größere Dramen verlaufen, was in einem Fall unter Mithilfe der AfD in eine Schmierenkomödie ausgeartet war. Nun ging es immerhin um die bisher verzwickteste Wahl des laufenden Jahres in unserer Republik an. Eine noch delikatere steht kommende Woche im benachbarten Sachsen an.