Seit Tagen kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen die Brände in den Wäldern von Thüringen und Sachsen. In der Gohrischheide hat der Wind gedreht - mit Auswirkungen bis nach Berlin.

dpa 05.07.2025 - 14:06 Uhr

Der Wind hat gedreht: Wegen des Waldbrandes in der Gohrischheide in Sachsen ist in weiten Teilen Brandenburgs vor Brandgeruch gewarnt worden. Der Wind habe in Richtung Brandenburg gedreht und wehe nun aus südlicher Richtung, hieß es von der Einsatzleitung. Das Landratsamt in Meißen hatte die Lage zwar zuletzt als weitgehend stabil eingeschätzt. Dennoch waren noch immer rund 500 Kräfte an den Löscharbeiten beteiligt.