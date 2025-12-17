Braune Thuja-Hecken sind ein Problem, sagt Volker Kugel, früherer Chef des Blühenden Barocks in Ludwigsburg. Er rät zur raschen Entsorgung, die noch bis Ende Februar erlaubt ist.
19.02.2026 - 16:59 Uhr
Die Zeiten der klassischen Thuja-Hecke sind vorbei. Immer mehr Gärten im Landkreis Ludwigsburg sind von einem traurigen Bild geprägt: Vertrocknete, braune Hecken, die einst als grüne Grenze zwischen Nachbarn dienten, sind inzwischen eher ein Fall für die Entsorgung. Und diese Entsorgung sollte noch im Winter geschehen - nur noch bis zum 28. Februar erlaubt das Bundesnaturschutzgesetz das Abholzen. Vom 1. März bis 30. September ist dann Schonzeit für Vögel.