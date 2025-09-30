Kaum ein Garten kommt ohne sie aus, doch viele Thuja-Hecken sind krank und sterben ab. Ein Gärtnermeister aus Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) erklärt woran das liegt. Gefällt werden dürfen die Hecken übrigens wieder ab Oktober.
"Kein Wunder, dass die Thuja-Hecke so beliebt ist“, sagt Andreas Nisi. Der Gärtnermeister kennt viele Gründe, warum sich so viele Menschen über Jahre hinweg für dieses Gewächs in ihrem Garten entschieden haben: „Sie wächst schnell und schlank nach oben, ist günstig und immergrün.“ Doch zuletzt ist die Thuja zunehmend unbeliebter geworden. Denn sie ist ständig krank. Auch große Teile der Bestände in der Baumschule Nisi in Remseck am Neckar sind stark beschädigt.