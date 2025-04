Am Montagabend an der VHS Herrenberg Bauernkrieg im Kino

Vor über 500 Jahren hat Jerg Ratgeb den Herrenberg Altar erschaffen, für die Stadt ist er bis heute ein wichtiger Künstler. Auch am Bauernkrieg war er aktiv beteiligt. Wie es zur Hinrichtung des Malers kam, ist in einem DEFA-Film an diesem Mittwochabend in der VHS Herrenberg zu sehen.