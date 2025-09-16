Die Thyssenkrupp-Aktie hat am Dienstag eine wahre Achterbahnfahrt hingelegt: Vom deutlichen Minus zur Mittagszeit bis zum Kurssprung am Nachmittag, ausgelöst durch das überraschende Jindal-Interesse an Steel Europa.
16.09.2025 - 16:04 Uhr
Die Thyssenkrupp-Aktie hat am Dienstag eine beeindruckende Kehrtwende hingelegt. Nachdem sie zur Mittagszeit noch rund fünf Prozent im Minus lag, sorgte am Nachmittag eine Meldung über ein mögliches Kaufinteresse des indischen Stahlkonzerns Jindal an der Stahlsparte Steel Europa für starken Rückenwind.