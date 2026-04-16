Ein Urteil mit Sprengkraft: Ticketmaster und Mutterkonzern Live Nation sollen den Ticketmarkt jahrelang unrechtmäßig dominiert und Fans mit zu hohen Preisen zur Kasse gebeten haben.
16.04.2026 - 10:37 Uhr
Ein US-Geschworenengericht hat den Konzertveranstalter Live Nation und dessen Tochter Ticketmaster in einem aufsehenerregenden Kartellverfahren für schuldig befunden. Nach mehrwöchigem Prozess in New York kamen die Juroren zu dem Schluss, dass das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung im Ticketgeschäft unrechtmäßig aufrechterhalten hat.