Die extrem hohen Kosten für Eintrittskarten bei der Fußball-WM sind auch im Weißen Haus angekommen. Was Donald Trump sagt und wie FIFA-Chef Gianni Infantino die Preise verteidigt.
08.05.2026 - 11:03 Uhr
New York - Das ist selbst Donald Trump zu viel. In einem Interview der "New York Post" hat sich der US-Präsident erstaunt darüber gezeigt, dass Zuschauer für das erste Spiel der USA bei der Fußball-Weltmeisterschaft am 12. Juni in Los Angeles gegen Paraguay mehr als 1.000 Dollar (850 Euro) für eine Eintrittskarte zahlen müssen. "Diese Zahl war mir nicht bekannt", sagte Trump und ergänzte: "Ich wäre sicherlich gerne dabei, aber um ehrlich zu sein: Ich würde diesen Preis auch nicht zahlen."