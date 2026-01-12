Tief «Gunda» könnte für glatte Gehwege und Straßen sorgen. In mehreren Bundesländern entfällt deshalb am Montag der Präsenzunterricht. Der Verkehrsminister warnt.
12.01.2026 - 04:30 Uhr
Berlin - In einigen Bundesländern sind die Schulen zu, der ADAC und der Bundesverkehrsminister mahnen zur Vorsicht: In weiten Teilen Deutschlands soll es am Montag durch gefrierenden Regen gefährlich glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für mehrere Bundesländer eine Unwetterwarnung wegen Glatteis aus.