Drei C-130 Hercules der US-Luftwaffe sind am Donnerstag über Affalterbach hinweg geflogen. Laut Bundeswehr befanden sich diese auf einem Rundflug von Ramstein nach Ramstein.

Ein ungewöhnlicher Anblick hat sich am Donnerstagvormittag über Affalterbach geboten: Leser meldeten, dass mehrere Militärflugzeuge sehr tief über den Ort hinweg geflogen seien. Eine Nachfrage bei der Bundeswehr hat das bestätigt und ergeben, dass es sich hierbei um drei C-130 Hercules der amerikanischen Luftwaffe gehandelt habe.

Flug von Ramstein nach Ramstein „Gemäß dem vorliegenden Flugplan flogen drei C-130 von Ramstein nach Ramstein im Tiefflug auf der Polygone- Range“, heißt es von Seiten der Bundeswehr. Polygone ist eine grenzübergreifende Ausbildungseinrichtung von Deutschland, Frankreich und den USA. Die Nationen bilden im Rahmen des Programms gemeinsam fliegendes Personal unter simulierter Flugabwehr aus.

Der Überflug von Affalterbach habe um 11.40 Uhr Ortszeit in einer Höhe von etwa 810 Fuß – also circa 247 Metern – über Grund mit einer Geschwindigkeit von 209 Knoten, was etwa 387 Kilometern pro Stunde entspricht, in südöstliche Richtung stattgefunden. Nach den der Bundeswehr vorliegenden Unterlagen wurde der Flug unter Beachtung flugbetrieblicher Bestimmungen durchgeführt.

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Militärischer Flugbetrieb grundsätzlich zulässig

Grundsätzlich sei über dem gesamten Bundesgebiet militärischer Flugbetrieb zulässig. Die einzuhaltende Mindesthöhe für Transportflugzeuge beträgt 500 Fuß über Grund. Beim Überflug von Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern ist eine Mindesthöhe von 2000 Fuß über Grund einzuhalten.