Drei C-130 Hercules der US-Luftwaffe sind am Donnerstag über Affalterbach hinweg geflogen. Laut Bundeswehr befanden sich diese auf einem Rundflug von Ramstein nach Ramstein.
17.04.2026 - 09:12 Uhr
Ein ungewöhnlicher Anblick hat sich am Donnerstagvormittag über Affalterbach geboten: Leser meldeten, dass mehrere Militärflugzeuge sehr tief über den Ort hinweg geflogen seien. Eine Nachfrage bei der Bundeswehr hat das bestätigt und ergeben, dass es sich hierbei um drei C-130 Hercules der amerikanischen Luftwaffe gehandelt habe.