Noch suchen die Jäger erfolglos nach dem Hornisgrinde-Wolf. Tierschutzverbände halten eine Verlängerung der Jagd für wahrscheinlich. Entscheiden muss das Umweltministerium.
26.02.2026 - 13:32 Uhr
Im langen Streit um einen zutraulichen Wolf im Nordschwarzwald muss das baden-württembergische Umweltministerium in den kommenden Tagen über eine längere Abschussfrist entscheiden. Die großen Natur- und Tierschutzverbände sehen nach eigenen Angaben bislang keinen Grund, die professionelle Jagd auf das Tier mit Ablauf der laufenden Genehmigung am 10. März einzustellen.