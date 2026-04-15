Tier-Nachwuchs in der Wilhelma Erfolgreiche Nachzucht: Ferkel bei seltener Schweineart geboren
Freude in der Wilhelma: Dort ist bei den Hirschebern ein weibliches Ferkel zur Welt gekommen. An warmen Tagen ist es immer häufiger draußen zu sehen.
Freude in der Wilhelma: Dort ist bei den Hirschebern ein weibliches Ferkel zur Welt gekommen. An warmen Tagen ist es immer häufiger draußen zu sehen.
Das kleine Ferkel, das bei den Hirschebern im vergangenen November zur Welt gekommen ist und jetzt öfters an der Anlage neben dem Tapirhaus zu sehen ist, ist ein besonderer Zuchterfolg, wie der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt. Es handelt sich um eine seltene Schweineart aus Indonesien, die durch Lebensraumverlust und Bejagung laut Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet gilt.