Ein Hund ist am Dienstag in Lichtenwald verendet, nachdem er eine unbekannte Substanz gefressen hatte. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Melanie Csernak 11.03.2026 - 12:16 Uhr

Für eine Hündin ist am Dienstagvormittag gegen 9.10 Uhr in Hegenlohe jede Hilfe zu spät gekommen. Nachdem das Tier laut Polizei eine bislang unbekannte Substanz gefressen hatte, war es kurz darauf verendet. Die 58-jährige Hundehalterin kam ihrem Tier noch zur Hilfe, indem sie versuchte, den Mundraum auszuräumen – doch ohne Erfolg. Bei ihrer Hilfsaktion zog sich die 58-Jährige Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Ob der Hund gebissen hat, sich die Frau beim Griff ins Maul an den Zähnen verletzt hat oder ob sie etwas von der noch unbekannten Substanz abbekommen hat, sei laut einer Polizeisprecherin derzeit noch unklar.