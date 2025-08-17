Michael Heinz aus Bernhausen hat den Tierbetreuungsservice „Katzilla“ gegründet. Wie kommt der langhaarige Metal- und Filmfan zu diesem Business?
Bedrohlich schaut die monströs große Katze mit bösem Blick auf das eigentlich so idyllische Filderstadt herab, aus ihren Katzenaugen schießen lila Blitze auf einen Mann herunter, der schreiend und rennend versucht, sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Das ist keine Filmszene, sondern ein Werbebild, das aktuell für Gesprächsstoff in Filderstadt sorgt. Beworben wird damit „Katzilla“, ein „monstermäßiger“ Tierservice. Das Konzept: Während die Halterin oder der Halter im Urlaub oder auf Geschäftsreise ist, wird das Haustier daheim in seiner gewohnten Umgebung versorgt. Füttern, Katzenklo reinigen, streicheln und spielen, Blumen gießen oder Briefkasten leeren erledigt derweil „Katzilla“ gegen Bezahlung.