Der kleine Yuji findet Geborgenheit bei einem Plüschtier, da seine Mutter sich nicht um ihn kümmern konnte. Wie seine Rückkehr zur Affengruppe vorbereitet wird.
24.04.2026 - 03:00 Uhr
Guadalajara - Ein Affenbaby sorgt in einem Zoo in Mexiko und im Internet für Aufsehen. Der männliche Husarenaffe Yuji wird von Tierpflegern mit der Flasche aufgezogen, da seine unerfahrene Mutter ihn nicht versorgen konnte. Ein Plüschtier schenkt Yuji Geborgenheit. Seine Fans nennen ihn deshalb den "mexikanischen Punch" – in Anlehnung an einen Japanmakaken, der jüngst zur weltweiten Sensation wurde.