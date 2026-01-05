Tiere außer Rand und Band Hund aus eiskaltem Neckar gerettet
Drei Vierbeiner waren laut Polizei am Samstag auf der Straße von Marbach nach Ludwigsburg umhergerannt. Am Ende musste die Feuerwehr ein Tier aus einer misslichen Lage befreien.
Ein entspannter Start ins neue Jahr sieht wahrlich anders aus: Drei ausgebüchste Hunde haben am Samstagnachmittag die Polizei und die Marbacher Feuerwehr für längere Zeit auf Trab gehalten. Einen der Vierbeiner mussten die Einsatzkräfte bei Eiseskälte sogar aus dem Neckar retten. Zugetragen hat sich das ganze Schauspiel auf und nahe der Landesstraße 1100, die von Marbach nach Ludwigsburg führt.