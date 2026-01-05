 
Tiere außer Rand und Band Hund aus eiskaltem Neckar gerettet

Tiere außer Rand und Band: Hund aus eiskaltem Neckar gerettet
1
Der Hund war verängstigt, schien aber wohlbehalten zu sein. Foto: Feuerwehr Marbach

Drei Vierbeiner waren laut Polizei am Samstag auf der Straße von Marbach nach Ludwigsburg umhergerannt. Am Ende musste die Feuerwehr ein Tier aus einer misslichen Lage befreien.

Ein entspannter Start ins neue Jahr sieht wahrlich anders aus: Drei ausgebüchste Hunde haben am Samstagnachmittag die Polizei und die Marbacher Feuerwehr für längere Zeit auf Trab gehalten. Einen der Vierbeiner mussten die Einsatzkräfte bei Eiseskälte sogar aus dem Neckar retten. Zugetragen hat sich das ganze Schauspiel auf und nahe der Landesstraße 1100, die von Marbach nach Ludwigsburg führt.

 

Mehrere Zeugen hätten gegen 14.10 Uhr gemeldet, dass auf Höhe des alten Kraftwerks drei große, herrenlose Hunde auf der Fahrbahn herumliefen, berichtet Victoria Zahler, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Zwei der Streuner hätten direkt eingefangen werden können, der dritte sei jedoch getürmt – und zwar in den eiskalten Neckar. Dort sei der Hund im Bereich des Ufers geschwommen. Die Feuerwehr sei hinzugezogen worden, um den Vierbeiner aus dem Wasser zu bekommen.

