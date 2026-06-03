Auf einem Wanderweg fällt eine Bärin einen Mann an. Er wird per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Angreiferin fürchtete vermutlich um ihre beiden Jungen.
03.06.2026 - 10:12 Uhr
Bratislava - Auf einem Wanderweg in der Slowakei ist ein Mann von einem Braunbären angefallen und schwer verletzt worden. "Wir haben den 36 Jahre alten Patienten mit Verletzungen im Halsbereich per Hubschrauber ins Krankenhaus in Zilina geflogen", teilte eine Rettungssprecherin der Nachrichtenagentur TASR mit. Der Zwischenfall hatte sich nach ihren Angaben am frühen Dienstagabend in der Gemeinde Stranavy direkt am Übergang zwischen einer Wiese und dem angrenzenden Wald ereignet.