Eine Kuh entkommt von der Weide, lässt sich monatelang nicht mehr einfangen und lebt im Schilf rund um einen See. Nun ist ihr Ausflug beendet.
04.12.2025 - 10:47 Uhr
Weyarn/Iffeldorf - Monatelang hat eine geflüchtete Kuh allein an einem See in Oberbayern gelebt - nun ist sie mit Hilfe einer Drohne und eines Betäubungsgewehrs eingefangen worden. Das inzwischen auf den Namen Arielle getaufte Tier wurde auf einen Gnadenhof der Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl in Iffeldorf gebracht, wie diese mitteilt.