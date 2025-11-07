In der Schweiz können Kaninchen und Nagetiere jetzt anonym in einer speziellen Box abgegeben werden. Was Tierschützer und Kritiker zu diesem Angebot sagen.
07.11.2025 - 06:00 Uhr
Zürich - In der Schweiz gibt es jetzt eine sogenannte Tierklappe, wo Menschen Kaninchen oder Nagetiere anonym abgeben können, für die sie nicht mehr sorgen können. "Es ist eine Möglichkeit für Tierhalter, die aus Verzweiflung oder Not handeln", sagt die Gründerin, Jasmin Reinhard. Zunächst stehe ihre Box nur für Kaninchen und Nagetiere zur Verfügung. Womöglich werde das Angebot später ausgeweitet.