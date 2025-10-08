Sie zählen zur größten Katzenart der Welt, die Amurtiger. Seit 23. und 24. Juni sind Amazar und Noia in der Wilhelma und beeindrucken jetzt die Besucher hautnah.
Mitte Juli war die neue 5000 Quadratmeter große Tigeranlage im Norden der Wilhelma unweit des Asiatischen Schaubauernhofs eingeweiht worden. Da zeigten sich die neuen Bewohner noch sehr zurückhaltend und waren kaum zu sehen. Das hat sich nun geändert, wie ein Besuch zeigt. Und da staunen die Besucher der Wilhelma an diesem sonnigen Vormittag nicht schlecht, als sie an die Außenanlage unter den großen kommen und auf die gestreiften Raubkatzen treffen. Sie zücken ihre Handys und Fotos, als sie die mächtige Raubkatze am Zaun entdecken. Auch die Schülergruppe ist ganz fasziniert von dem Tier.