Affenbaby Punch zieht mit seinem Kuscheltier weltweit Millionen Fans an. Der Zoo nahe Tokio erlebt einen ununterbrochenen Ansturm auch ausländischer Touristen – und hat gute Nachrichten zu verkünden.
28.02.2026 - 07:35 Uhr
Tokio - Das zum Internetstar avancierte Affenbaby Punch, das in einem Zoo nahe Tokio nach der Geburt von seiner Mutter verstoßen wurde und Trost bei einem Spielzeug-Orang-Utan fand, sorgt in Japan für einen ununterbrochenen Besucheransturm. "Bitte halten Sie sich an die 10-Minuten-Regel für die erste Reihe" um das Affengehege, schrieb der Ichikawa City Zoo auf X.