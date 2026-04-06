Der Winter hat manchen Vögeln zugesetzt. Bei anderen war es die Vogelgrippe. Welche Tiere noch auf dem Rückflug sind und was für einen guten Frühling wichtig ist, erklärt ein Experte.
Berlin - Mit dem Frühling sind viele Vögel zurück in Deutschland oder erholen sich von dem teils heftigen Winter. "Sie haben den Winter gut gemeistert, wenn man bedenkt, dass er doch recht harsch war", sagte Martin Rümmler, Vogelschutzexperte beim Naturschutzbund (Nabu). Für einige Vogelgruppen seien die Witterungsbedingungen eine Herausforderung gewesen.