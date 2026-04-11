Wer in Plön in den Baumarkt geht, findet dort zwischen Bohrmaschinen und Malerfarbe auch eine Katze. Das Tier mit dem Namen Lotti wohnt tagsüber in dem Markt und erfreut dort Kunden und Mitarbeiter.
Plön - Eine tierische Mitbewohnerin im Baumarkt: Im schleswig-holsteinischen Plön lebt eine Katze im Baumarkt und erobert dort die Herzen von Kunden und Mitarbeitern. Vor etwa zwei Jahren sei die Katzendame Lotti das erste Mal gekommen, erzählt Jennifer Scheel, Mitarbeiterin im Markt und von ihren Kolleginnen und Kollegen liebevoll "Katzenmutti" genannt. Zunächst sei Lotti nur auf dem Hof herumgestromert und habe in der Sonne gedöst.