Gleich zwei Unglücke zwischen Mensch und Tier im ostafrikanischen Kenia: In der Nähe der Hauptstadt Nairobi wird ein Kind von einer Löwin verschleppt. Einem Mann wird ein Elefant zum Verhängnis.

dpa 21.04.2025 - 11:20 Uhr

Nairobi - Eine Löwin und ein Elefant haben bei zwei Vorfällen in Kenia ein Kind und einen Mann getötet. Die Raubkatze verschleppte ein 14-jähriges Schulmädchen von einer Ranch am Rande des Nationalparks in der Hauptstadt Nairobi, wie die Wildtierbehörde Kenya Wildlife Service (KWS) mitteilte. Ein 54 Jahre alter Mann sei zudem nördlich von Nairobi von einem Elefanten angegriffen worden. Er erlag im Krankenhaus seinen inneren Verletzungen.