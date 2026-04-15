Die Emotionen kochen angesichts des vor Poel gestrandeten Buckelwals teilweise hoch. Die Polizei hält Menschen auf Abstand - an Land und auf dem Wasser und begleitet nun teils ein Ausflugsschiff.
15.04.2026 - 13:52 Uhr
Wismar - Nachdem die Wasserschutzpolizei am Wochenende eine Frau in der Nähe des bei Wismar gestrandeten Wals aus dem Wasser geholt hat, begleiten Beamte ein in dem Bereich fahrendes Ausflugsschiff inzwischen teilweise per Schlauchboot. Die 67-Jährige in einem Neoprenanzug sei von der "Adler nature" ins Wasser gesprungen, bestätigte eine Polizeisprecherin.