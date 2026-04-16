Überraschend soll ein ambitioniertes, privates Vorhaben nun doch den bei Wismar gestrandeten Wal retten. Was beinhaltet dieses neue Konzept? Wann könnte dann der Transport beginnen?
16.04.2026 - 03:45 Uhr
Schwerin/Wismar - Für den bei Wismar gestrandeten Buckelwal soll der neue Rettungsversuch heute beginnen. Umgesetzt werden soll das Konzept von einer privaten Initiative, die für die Aktion laut Umweltministerium die Verantwortung trägt. Ohne die Aktion werde der Wal in jedem Fall sterben, hatte Mediamarkt-Gründer Walter Gunz der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Wenn man was versucht, dann hat man zumindest die Chance, dass man ihn rettet."