In einem Schweizer Zoo nutzen zwei Panda-Damen aus Deutschland heftigen Schneefall für ein Abenteuer außerhalb des Geheges.

dpa 08.01.2025 - 13:39 Uhr

Gossau - Zwei Panda-Damen haben in der Schweiz heftigen Schneefall genutzt, um aus ihrem Zoo-Gehege auszubüxen. Die Schneelast hatte die Äste von Bäumen und Büschen geknickt und Li und Yen so das Klettern über den Zaun ermöglicht. Nach anfänglicher Aufregung und großer Suchaktion wurden die beiden, die 2022 aus dem Opel-Zoo in Kronberg bei Frankfurt in die Schweiz kamen, unversehrt in der Umgebung gefunden.