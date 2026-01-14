Die schwarz-rote Koalition will die Tötung von Wölfen erleichtern. Der Jagdverband will den «Sonderstatus» abschaffen. Doch Umweltschützer warnen vor ungewollten Folgen.
14.01.2026 - 11:31 Uhr
Berlin - Neue Regeln für den leichteren Abschuss von Wölfen sind in Sicht – doch die Kontroverse bleibt. Während Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) die Reform für nötig hält, warnen Umweltschützer. Der Bundestag debattiert heute erstmals über die Pläne der Bundesregierung. Eine Entscheidung trifft er erst später.