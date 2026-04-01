Was tun mit einem Wolf, der einen Menschen verletzt hat? In Hamburg stehen die Behörden vor schweren Entscheidungen. Für den eingefangenen Wolf gibt es nun eine vorläufige Lösung.
01.04.2026 - 04:30 Uhr
Hamburg - Der eingefangene Wolf, der laut Behörden in einer Hamburger Einkaufspassage eine Frau gebissen hat, hat in Niedersachsen ein neues vorläufiges Zuhause gefunden. "In Absprache mit Tierschutzexpertinnen und -experten wurde entschieden, dass der Wolf vorläufig in einer Wildtierauffangstation in Niedersachsen unterkommt", sagte ein Sprecher der Umweltbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Dort sei das Tier am Abend gut angekommen.