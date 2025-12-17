Weniger Schutz, mehr Jagd: Wölfen in Deutschland soll es künftig häufiger an den Kragen gehen. Umweltschützer meinen allerdings: Das bedeutet nicht automatisch weniger Risse.
17.12.2025 - 13:25 Uhr
Berlin - Die Bundesregierung will die Hürden für Abschüsse von Wölfen senken. Dazu hat das Bundeskabinett die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht beschlossen. Damit sollen sogenannte Problemwölfe leichter getötet werden können. Für Schutzmaßnahmen wie Zäune oder Hütehunde sollen es aber weiterhin finanzielle Unterstützung geben - hier will die Politik auch weitere Fördermöglichkeiten prüfen.