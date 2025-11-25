Mehr als 20 US-Präsidenten hat das Tier erlebt, jetzt aber ist Gramma gestorben.

dpa 25.11.2025 - 17:48 Uhr

San Diego - Als die Schildkröte Gramma auf Galapagos auf die Welt kam, lag der Bürgerkrieg in den USA gerade einmal 15 Jahre zurück und Donald Trumps Großvater Friedrich war frisch aus Bayern in die Neue Welt aufgebrochen. Das Tier kam zwischen 1928 und 1931 mitten in der Weltwirtschaftskrise in den Zoo von San Diego und ist nun am 20. November laut Angaben des Tierparks im Alter von rund 140 Jahren gestorben.