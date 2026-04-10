 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Kleine Kätzchen, große Probleme

Tierheime im Kreis Göppingen Kleine Kätzchen, große Probleme

Tierheime im Kreis Göppingen: Kleine Kätzchen, große Probleme
1
Spätestens im Juni erwarten die Tierschützer einen Boom an jungen Kätzchen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Die Tierheime im Landkreis Göppingen bereiten sich wieder auf die Katzenschwemme vor. Die ersten Mutterkatzen samt Nachwuchs werden bereits versorgt.

Bereits im März kam der erste Katzennachwuchs ins Göppinger Tierheim. Eine Kätzin mit vier Kitten, dazu zwei unkastrierte Kater holten die Mitarbeiter von einer Privatperson aus dem Landkreis ab. „Die Leute schaffen sich die Tiere an, lassen nicht kastrieren und kommen dann an ihre Grenzen“, sagt die Tierschutzberaterin Ivonne Regel. Eine hoch tragende Katze folgte. Schon lange hat man festgestellt, dass Katzen nicht mehr nur zweimal, sondern dreimal pro Jahr Nachwuchs bekommen.​

 

Rückblickend meint Regel, dass 2024 im Göppinger Tierheim nicht ganz so viele Katzen eingezogen waren, im vergangenen Jahr sei man komplett überbelegt gewesen. 30 Katzen werden derzeit beherbergt. Das Problem seien die begrenzten Quarantäneplätze für Neuzugänge und die mangelnde Zahl an Einzelzimmern für trächtige oder Mutterkatzen. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, alle Katzen werden tierärztlich versorgt, kastriert und geimpft.

Unsere Empfehlung für Sie

Hundehospiz im Kreis Esslingen: „Er war total verfilzt und verdreckt“ – Hunde bekommen ein letztes Zuhause

Hundehospiz im Kreis Esslingen „Er war total verfilzt und verdreckt“ – Hunde bekommen ein letztes Zuhause

Im Haus von Jürgen Völker bekommen Hunde ein liebevolles letztes Zuhause. Hier leben sie bis zu ihrem Tod. Was treibt den Mann aus Aichwald an?

​Die Kosten sind enorm, vor allem seit die neue Gebührenordnung für Tierärzte in Kraft getreten ist. „Für viele ein Grund, ihre Tiere abzugeben“, weiß Regel. Die Tendenz sei klar: Viele alte und kranke Tiere werden abgegeben, manche auch einfach ausgesetzt. „2000 Euro für drei Tage Tierklinik sind da schnell fällig“, nennt Regel Zahlen. Dass Göppingen die Katzenkastrationsverordnung nicht umsetzt, sondern nur eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht, kritisiert die Tierschutzberaterin.​

Dramatischen Operation einer trächtigen Fundkatze

Nicht nur der Katzennachwuchs ist ein Problem, sondern auch Krankheiten, wie FIV, das „Feline-Immunschwäche-Virus“, landläufig Katzen-Aids genannt, werde vor allem durch unkastrierte Kater weiterverbreitet. 95 Prozent der Fundtiere seien weder kastriert noch gekennzeichnet. Heike Lütkemeier, Leiterin des Tierschutzvereins Geislingen und Umgebung, kann ein Lied von ungewolltem Katzennachwuchs singen. Sie erzählt von einer jüngst dramatischen Operation einer trächtigen Fundkatze, die gerade noch gerettet werden konnte, und von völlig verwahrlosten Katzen, die aus einer Wohnung geholt wurden.​

Obwohl die Nachwuchssaison bei den Samtpfoten erst anfange, sei man emotional schon ziemlich fertig. Die Katzen sind bei zwei Pflegestellen untergebracht, viele Kitten müssen alle drei Stunden mit der Flasche gefüttert werden. Mit dem Einzug von bis zu 15 tragenden Streunerkatzen rechnet Lütkemeier für die Saison. Auch die Donzdorfer Tierherberge ist im Einsatz. „Wir kümmern uns auch um die Kastration und Kennzeichnung von Bauernhofkatzen“, sagt Vorsitzende Martina Graf-Heinzmann. Sollte es an Futter mangeln, wird es gestellt. Auf dem vereinseigenen Gnadenhof würden öfter Katzen mit Kitten ausgesetzt. Ihr Appell: „Wer sich ein Tier anschaffen möchte, muss sich überlegen, ob er die Kosten für Futter und Tierarzt tragen kann.“

Unsere Empfehlung für Sie

Ausflugstipp für Familien: Wo man jetzt süße Tierbabys sehen kann

Ausflugstipp für Familien Wo man jetzt süße Tierbabys sehen kann

Tierbabys lassen die Herzen von Kindern und Erwachsenen höher schlagen. Wir zeigen, wo Familien in der Region Stuttgart die Ferien dazu nutzen können, kleine Tiere zu besuchen.

Auch beim Katzenschutz Göppingen-Donzdorf sind schon die ersten Katzen mit Kitten eingezogen. „Noch ist es überschaubar, mit dem großen Boom ist ab Juni zu rechnen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Carl Friedrich Giese auf Nachfrage. Seit Jahren versucht er die Gemeinden von der Notwendigkeit der Kastrationsverordnung zu überzeugen. Es gibt Fortschritte: 25 von 37 Gemeinden haben die Verordnung erlassen, teilweise gibt es bereits weniger ungewollten Nachwuchs.

„Göppingen hat die dümmste Verordnung in the Länd“​

„Göppingen hat die dümmste Verordnung in the Länd“, betont Giese, statt verpflichtender Kastration wurde nur die Kennzeichnungspflicht umgesetzt, das gelte es schnellstmöglich zu ändern. Gestiegene Personal- und Tierarztkosten machen dem Katzenschutz zu schaffen. Kommunen ohne Verordnung werden für Fundtiere mit der Vollkostenrechnung von 15 Euro pro Tag plus sämtlicher Tierarztkosten zur Kasse gebeten.

Die Rechtslage

Erlass
 Katzenschutz-Verordnungen Baden-Württemberg: Mit der Änderung des Tierschutzgesetzes 2013 eröffnete sich die Möglichkeit, aus Tierschutzgründen eine Katzenschutzverordnung zu erlassen. Baden-Württemberg hat diese Ermächtigungsgrundlage auf die Kommunen übertragen.​

Umsetzung
Laut Landestierschutz-Verband haben, Stand März 2026, 196 von insgesamt 1101 Kommunen die Kastrationspflicht für Freigängerkatzen umgesetzt.​ 

Weitere Themen

Feuer im Landkreis Göppingen: Kellerbrand in Ebersbach – Fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht

Feuer im Landkreis Göppingen Kellerbrand in Ebersbach – Fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht

In Ebersbach an der Fils brennt es in der Nacht auf Donnerstag im Keller eines Wohnhauses. Fünf Personen erleiden Rauchvergiftungen. Was zur Brandursache bekannt ist.
Nach der Stichwahl in Eislingen: Sauer ficht die Oberbürgermeisterwahl an

Nach der Stichwahl in Eislingen Sauer ficht die Oberbürgermeisterwahl an

Nach der knappen Wahlniederlage in Eislingen möchte Anja Sauer das Ergebnis so nicht stehen lassen – sie fühlt sich verpflichtet, sich für rechtsstaatliche Prinzipien einzusetzen.
Von Karolin Müller​
Aktion in Göppingen: Taschenalarme sollen potenzielle Täter schocken

Aktion in Göppingen Taschenalarme sollen potenzielle Täter schocken

Polizei, Stadt Göppingen und der Verein Initiative Sicherer Landkreis Göppingen haben eine Aktion gestartet, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern.
Von Susann Schönfelder
Verkehr: Geislinger Steige voll gesperrt​

Verkehr Geislinger Steige voll gesperrt​

Am Dienstag, 7. April, hat der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der B10 zwischen Geislingen und Amstetten begonnen. Auch der Geh- und Radweg ist betroffen.
Von Franziska Ruf​
Bahnhof Geislingen: Betrunkene bespuckt und schlägt Lokführer mit Turnbeutel

Bahnhof Geislingen Betrunkene bespuckt und schlägt Lokführer mit Turnbeutel

Eine Frau steigt aus einem Zug aus und gleich darauf wieder ein. Dann kommt es zum Angriff. Was am Bahnhof Geislingen geschehen ist.
Illegales Autorennen in Göppingen: Polizei beschlagnahmt Auto nach illegalem Rennen in der Stadt – Zeugen gesucht

Illegales Autorennen in Göppingen Polizei beschlagnahmt Auto nach illegalem Rennen in der Stadt – Zeugen gesucht

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Göppingen gerast zu sein. Die Polizei sucht Zeugen und Gefährdete.
Von Robert Korell
Illegales Autorennen bei Eislingen?: Mit fast 200 km/h über B10 gerast – Polizei zieht 20-Jährigen aus dem Verkehr

Illegales Autorennen bei Eislingen? Mit fast 200 km/h über B10 gerast – Polizei zieht 20-Jährigen aus dem Verkehr

Eine Zivilstreife der Polizei hat am Karfreitag auf der B10 bei Eislingen (Kreis Göppingen) einen 20-Jährigen gestoppt, der mit fast 200 Stundenkilometer gefahren sein soll.
Von Robert Korell
Oster-Deko im Kreis Göppingen: „Wären sonst auf dem Müll gelandet“ – so kamen zwei Goldhasen in einen Vorgarten

Oster-Deko im Kreis Göppingen „Wären sonst auf dem Müll gelandet“ – so kamen zwei Goldhasen in einen Vorgarten

Sie kamen einst als Kaufhaus-Deko von Lindt in die Welt – jetzt sind die beiden Goldhasen in Eschenbach im Kreis Göppingen Hingucker für Passanten. Das ist ihre Geschichte.
Von Jürgen Schäfer
Göppinger Polizei sucht Zeugen: Wheelie geht schief – Motorradfahrer kracht in Auto und begeht Unfallflucht

Göppinger Polizei sucht Zeugen Wheelie geht schief – Motorradfahrer kracht in Auto und begeht Unfallflucht

Ein Motorradfahrer setzt in Göppingen zu einem Wheelie an und überschätzt dabei seine Fahrkünste. Der Unbekannte kracht in ein Auto und begeht Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Bad Ditzenbach im Kreis Göppingen: Fahrer nach Schaumfiasko im Justizvisier - Tote Fische

Bad Ditzenbach im Kreis Göppingen Fahrer nach Schaumfiasko im Justizvisier - Tote Fische

Nach dem Schaumteppich auf der Fils wird gegen zwei Männer wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung ermittelt. Vereinzelt werden tote Fische entdeckt.
Weitere Artikel zu Katzen Tierschutz Tierheim Göppingen
 
 