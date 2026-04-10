Tierheime im Kreis Göppingen Kleine Kätzchen, große Probleme
Die Tierheime im Landkreis Göppingen bereiten sich wieder auf die Katzenschwemme vor. Die ersten Mutterkatzen samt Nachwuchs werden bereits versorgt.
Die Tierheime im Landkreis Göppingen bereiten sich wieder auf die Katzenschwemme vor. Die ersten Mutterkatzen samt Nachwuchs werden bereits versorgt.
Bereits im März kam der erste Katzennachwuchs ins Göppinger Tierheim. Eine Kätzin mit vier Kitten, dazu zwei unkastrierte Kater holten die Mitarbeiter von einer Privatperson aus dem Landkreis ab. „Die Leute schaffen sich die Tiere an, lassen nicht kastrieren und kommen dann an ihre Grenzen“, sagt die Tierschutzberaterin Ivonne Regel. Eine hoch tragende Katze folgte. Schon lange hat man festgestellt, dass Katzen nicht mehr nur zweimal, sondern dreimal pro Jahr Nachwuchs bekommen.