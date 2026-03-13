In einem Berliner Einkaufszentrum war die Sau los. Ein Wildschwein hat sich am Morgen offenbar verirrt. Die Polizei rückt an.

dpa 13.03.2026 - 13:27 Uhr

Berlin - Ein Wildschwein hat sich am Morgen in einem Berliner Einkaufszentrum herumgetrieben - und ist von Polizisten mit Europaletten und Einsatzschilden nach draußen gedrängt worden. "Das Wildschwein ist wieder in freier Wildbahn", sagte ein Sprecher der Polizei. Auch Mitarbeiter des Tierparks Berlin packten mit an. Die Polizei hatte vorher das Einkaufszentrum zwischenzeitlich sogar abgesperrt.