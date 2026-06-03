Sechs Kühe sorgen in einer Klinik in Nordhessen für Aufregung: Sie marschieren in die Notaufnahme und sogar ins Treppenhaus des Krankenhauses. Wie der tierische Ausflug endete.
03.06.2026 - 14:51 Uhr
Wolfhagen - Tierischer Einsatz in einem Krankenhaus: Sechs ausgebüxte Kühe sind in die Notaufnahme der Kreisklinik Wolfhagen in Nordhessen spaziert. Wie die Polizei mitteilte, waren acht freilaufende Tiere auf Wanderschaft in Richtung Krankenhaus. Ein Passant alarmierte deswegen am Morgen die Polizei.